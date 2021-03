Vaccini, Italia cornuta e mazziata Più rapidi pure a Santo Domingo (Di martedì 9 marzo 2021) Probabilmente perchè la Repubblica Dominicana non è un paese pieno di vecchi e quindi molte dosi di vaccino non sono state utilizzate ma sta di fatto che adesso, con grande semplicità, rapidità e senza i consigli dell’esercito di super esperti del CTS di cui godiamo noi là stanno vaccinando e, con Vaccini diversi, compreso quello cinese. Vaccino che in Italia non arriverebbe nemmeno con il contagocce ma nei Caraibi sembra essercene a sufficienza. In fondo a noi non arriva in quantità nemmeno AstraZeneca che è fatto dalle nostre parti. Come direbbero da certe parti "cornuti e mazziati". Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 9 marzo 2021) Probabilmente perchè la Repubblica Dominicana non è un paese pieno di vecchi e quindi molte dosi di vaccino non sono state utilizzate ma sta di fatto che adesso, con grande semplicità,tà e senza i consigli dell’esercito di super esperti del CTS di cui godiamo noi là stanno vaccinando e, condiversi, compreso quello cinese. Vaccino che innon arriverebbe nemmeno con il contagocce ma nei Caraibi sembra essercene a sufficienza. In fondo a noi non arriva in quantità nemmeno AstraZeneca che è fatto dalle nostre parti. Come direbbero da certe parti "cornuti e mazziati". Segui su affarni.it

