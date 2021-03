Vaccini | governo Draghi al lavoro su due binari per raggiungere 60 milioni di vaccinati

(Di martedì 9 marzo 2021) Mariangela Garofano Ilitaliano accelera sui, lavorando su due strade parallele, che dovrebbero garantire la copertura vaccinale a 60di italiani per fine giugno 60di italianientro la fine di giugno. È questo l’obiettivo del nostroper sconfiggere il Covid-19. Perla tanto agognata immunità di gregge ilsta lavorando al piano vaccinale su due strade parallele. Come riporta il Corriere della Sera, la prima è costituita dalla somministrazione deiPfizer-BioNTech e Moderna, utilizzati per gli over 80 e le persone fragili, come i malati oncologici, gli immunodepressi, i disabili, i gravemente obesi. Il secondoo utilizzato ...

Advertising

Ettore_Rosato : Dall’inizio della pandemia ad oggi più di 100.000 italiani hanno perso la vita a causa del #covid. Una vera strage,… - repubblica : I vaccini e il piano del governo: una corsa contro il tempo: La risposta alla pandemia, secondo il premier Draghi,… - DSantanche : Il Governo, prima Conte e ora #Draghi, sta perdendo tempo sui #vaccini da ormai più di un anno. C’è una legge che p… - CatelliRossella : RT @giusyeffe: .Dalle ceneri Bio-on al vaccino del futuro: l’idea piace a Bill Gates - giusyeffe : .Dalle ceneri Bio-on al vaccino del futuro: l’idea piace a Bill Gates -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini governo

In sostanza ilDraghi si è rivolto al Cts, chiedendo un parere scientifico sull'eventuale ...Gelmini e poi ha visto il presidente del Consiglio per informarlo sul nuovo piano. Nelle ...Ma soprattutto ildeve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede, c on l'accelerazione del piano dei, una via d'...Il Governo starebbe spingendo le Regioni mancanti ad aderire al sistema di prenotazione messo a disposizione da Poste Italiane: l'avviso del proprio turno per il vaccino anti-Covid arriverà così ai ci ...A margine della sua visita al centro Telefono donna dell'ospedale Niguarda di Milano, il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a parlare di lockdown: «Spero di no. Le chiusure, pur dovute a richi ...