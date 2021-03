Vaccini: entro Pasqua in Italia 6,5 milioni di dosi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - L'azienda Johnson&Johnson ha ridimensionato la notizia del taglio delle dosi previste per l'Europa nel prossimo trimestre, garantendo comunque l'impegno a fornire 200 milioni di dosi all'Ue nel 2021, a partire dal secondo trimestre. Per quanto riguarda l'Italia - si sottolinea a palazzo Chigi - nel periodo dall'8 marzo al 3 aprile saranno fornite complessivamente circa 6,5 milioni di dosi. Nel secondo trimestre, invece, in Italia si registrerà un netto incremento delle dosi disponibili, per un ammontare complessivo di oltre 36,8 milioni di dosi per Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Johnson & Johnson con una nota afferma: "In linea con il nostro accordo con la Commissione Ue, manteniamo l'impegno a fornire ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - L'azienda Johnson&Johnson ha ridimensionato la notizia del taglio dellepreviste per l'Europa nel prossimo trimestre, garantendo comunque l'impegno a fornire 200diall'Ue nel 2021, a partire dal secondo trimestre. Per quanto riguarda l'- si sottolinea a palazzo Chigi - nel periodo dall'8 marzo al 3 aprile saranno fornite complessivamente circa 6,5di. Nel secondo trimestre, invece, insi registrerà un netto incremento delledisponibili, per un ammontare complessivo di oltre 36,8diper Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Johnson & Johnson con una nota afferma: "In linea con il nostro accordo con la Commissione Ue, manteniamo l'impegno a fornire ...

Advertising

Maxdero : Questa è la Lombardia fra vaccini a rilento e portali in tilt. Nella fantasia di Fontana, Moratti, Bertolaso e Salv… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Vaccini, Johnson&Johnson: «Pronti a fornire alla Ue 200 milioni di dosi entro il 2021» - Corriere : Intanto, il governo lavora al piano vaccini: per arrivare a 60 milioni entro fine giugno si pensa a un doppio binar… - JolietJackBlues : RT @Agenzia_Italia: Vaccini: entro Pasqua in Italia 6,5 milioni di dosi - Agenzia_Italia : Vaccini: entro Pasqua in Italia 6,5 milioni di dosi -