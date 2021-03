Vaccini | entro Pasqua in Italia 6 | 5 milioni di dosi

Leggi su agi

(Di martedì 9 marzo 2021) AGI - L'azienda Johnson&Johnson ha ridimensionato la notizia del taglio dellepreviste per l'Europa nel prossimo trimestre, garantendo comunque l'impegno a fornire 200diall'Ue nel 2021, a partire dal secondo trimestre. Per quanto riguarda l'- si sottolinea a palazzo Chigi - nel periodo dall'8 marzo al 3 aprile saranno fornite complessivamente circa 6,5di. Nel secondo trimestre, invece, insi registrerà un netto incremento delledisponibili, per un ammontare complessivo di oltre 36,8diper Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Johnson & Johnson con una nota afferma: "In linea con il nostro accordo con la Commissione Ue, manteniamo l'impegno a fornire ...