Vaccini, è il turno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Di martedì 9 marzo 2021) Verrà vaccinato, oggi, 9 marzo, presso l'Ospedale Spallanzani Che la campagna Vaccini sia in ritardo e non sia mai decollata è rappresentata dal fatto che il Presidente della Repubblica non è ancora stato vaccinato. Fino ad oggi visto che Sergio Mattarella, 80 anni il prossimo luglio, verrà vaccinato all'ospedale Spallanzani di Roma. A fine anno, nel suo discorso aveva proprio parlato di responsabilità e dovere: "Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la ...

