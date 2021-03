Vaccini Covid: perché è sufficiente una sola dose per chi ha già contratto il virus (Di martedì 9 marzo 2021) Vaccini Covid: è sufficiente una sola dose per chi ha già contratto il virus. La posizione del professor Paolo Ascierto dell’Istituto Tumori di Napoli. Una sola dose di vaccino per chi è stato già contagiatoProsegue, seppur con qualche difficoltà, la campagna vaccinale in Italia e nel mondo. Nel frattempo, gli esperti stanno revisionando nuovi Vaccini, come il russo Sputnik, e stanno facendo sempre nuove scoperte sui pazienti che hanno già contratto il virus. A tal proposito, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha recentemente annunciato che in Italia ai soggetti già infettati dal Covid potrà essere somministrata una sola ... Leggi su altranotizia (Di martedì 9 marzo 2021): èunaper chi ha giàil. La posizione del professor Paolo Ascierto dell’Istituto Tumori di Napoli. Unadi vaccino per chi è stato già contagiatoProsegue, seppur con qualche difficoltà, la campagna vaccinale in Italia e nel mondo. Nel frattempo, gli esperti stanno revisionando nuovi, come il russo Sputnik, e stanno facendo sempre nuove scoperte sui pazienti che hanno giàil. A tal proposito, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha recentemente annunciato che in Italia ai soggetti già infettati dalpotrà essere somministrata una...

