Vaccini: ciò che viene prodotto negli Stati Uniti resterà a casa, almeno fino alla fine dell’emergenza (Di martedì 9 marzo 2021) Non c’è molta differenza con «l’America First» di Donald Trump. Per almeno quattro-cinque mesi l’amministrazione Biden penserà solo agli americani. Il vertice tra il commissario all’Industria Ue Thierry Breton e il responsabile operativo della campagna di vaccinazione americana Jeffrey Zients è stato molto deludente per l’unione europea. Gli Stati Uniti non condivideranno nulla con gli alleati del Vecchio Continente. Ciò che viene prodotto sul territorio Usa rimarrà a casa. Non solo i Vaccini, ma anche le siringhe, le fiale, tutto quello che servirà per immunizzare i cittadini statunitensi. Quello che Zients ha detto a Breton è scritto chiaramente nel piano anti-pandemia di Biden: 200 pagine all’insegna del «Prima gli americani». Nel dettaglio, pagina 111: gli Usa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Non c’è molta differenza con «l’America First» di Donald Trump. Perquattro-cinque mesi l’amministrazione Biden penserà solo agli americani. Il vertice tra il commissario all’Industria Ue Thierry Breton e il responsabile operativo della campagna di vaccinazione americana Jeffrey Zients è stato molto deludente per l’unione europea. Glinon condivideranno nulla con gli alleati del Vecchio Continente. Ciò chesul territorio Usa rimarrà a. Non solo i, ma anche le siringhe, le fiale, tutto quello che servirà per immunizzare i cittadini statunitensi. Quello che Zients ha detto a Breton è scritto chiaramente nel piano anti-pandemia di Biden: 200 pagine all’insegna del «Prima gli americani». Nel dettaglio, pagina 111: gli Usa ...

