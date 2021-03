Vaccini anti Covid, la scarsità di sabbia minaccia la produzione di fiale (Di martedì 9 marzo 2021) La sabbia è, al giorno d’oggi, impiegata davvero in diversi ambiti: da quello delle costruzioni, a quello tecnologico, passando per il suo utilizzo nella produzione di vetro. Basti pensare che la sabbia è ritenuta la materia prima più consumata al mondo, dopo l’acqua. Il suo utilizzo, inoltre, è drasticamente aumentato negli ultimi decenni, soprattutto in relazione alla crescita esponenziale delle risorse tecnologiche in commercio: smartphone e pc, infatti, contengono componenti realizzate a partire dalla sabbia. E’ importante precisare che la sabbia che viene utilizzata in particolare nell’ambito delle costruzioni e per il vetro medicale è estratta in zone ben precise dell’India e della Cina, dove la granulazione della sabbia presente è indispensabile per la ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 marzo 2021) Laè, al giorno d’oggi, impiegata davvero in diversi ambiti: da quello delle costruzioni, a quello tecnologico, passando per il suo utilizzo nelladi vetro. Basti pensare che laè ritenuta la materia prima più consumata al mondo, dopo l’acqua. Il suo utilizzo, inoltre, è drasticamente aumentato negli ultimi decenni, soprattutto in relazione alla crescita esponenziale delle risorse tecnologiche in commercio: smartphone e pc, infatti, contengono componenti realizzate a partire dalla. E’ importante precisare che lache viene utilizzata in particolare nell’ambito delle costruzioni e per il vetro medicale è estratta in zone ben precise dell’India e della Cina, dove la granulazione dellapresente è indispensabile per la ...

