Vaccini, anche J&J dà buca. La strategia Ue boccheggia (Di martedì 9 marzo 2021) C'era una volta la strategia vaccinale dell'Unione Europea, pensata per 'servire' equamente tutti gli Stati membri con le fiale anti-covid. Non è ancora morta, ma sta male. L'ultimo colpo al cuore arriva da Johnson&Johnson. Questo vaccino americano era diventato la speranza della Commissione europea ancora alle prese con le delusioni di Astrazeneca. A Bruxelles e nelle capitali dell'Unione si attende con trepidazione l'ok dell'Ema, che dovrebbe arrivare dopodomani. Ma intanto oggi arriva una doccia fredda, l'ennesima per l'Ue. Johnson&Johnson anticipa che non ce la farà a fornire le 55 milioni di dosi previste per il prossimo trimestre per "problemi di approvvigionamento", recupererà nel corso dell'anno. Lo sforzo europeo fatica, anche laddove Bruxelles tenta di dirigere la barra verso Washington. anche l'Ocse sottolinea che ...

