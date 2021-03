Vaccinazioni Covid, il Cile “supera” Israele in velocità. Immunizzati oltre 4 milioni cittadini (Di martedì 9 marzo 2021) Mentre molti paesi, compresa l’Italia, ancora non riescono a ingranare la marcia giusta per la campagna vaccinale, il Cile ha scalato la classifica dei paesi più veloci. superando le strepitose performance di Israele. Con una media di 1,08 dosi giornaliere ogni 100 abitanti somministrate negli ultimi sette giorni, il paese sudamericano – oltre 864.000 casi da inizio pandemia e 21.182 morti – è diventato il più rapido al mondo nelle immunizzazioni contro Covid. È quanto emerge dagli ultimi dati del programma Our World in Data dell’Università di Oxford, diffusi dalle autorità Cilene. “Nella classifica mondiale, oggi il Cile è al primo posto tra i Paesi che vaccinano più velocemente, considerando la media dell’ultima settimana“, ha dichiarato questa mattina il ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Mentre molti paesi, compresa l’Italia, ancora non riescono a ingranare la marcia giusta per la campagna vaccinale, ilha scalato la classifica dei paesi più veloci.ndo le strepitose performance di. Con una media di 1,08 dosi giornaliere ogni 100 abitanti somministrate negli ultimi sette giorni, il paese sudamericano –864.000 casi da inizio pandemia e 21.182 morti – è diventato il più rapido al mondo nelle immunizzazioni contro. È quanto emerge dagli ultimi dati del programma Our World in Data dell’Università di Oxford, diffusi dalle autoritàne. “Nella classifica mondiale, oggi ilè al primo posto tra i Paesi che vaccinano più velocemente, considerando la media dell’ultima settimana“, ha dichiarato questa mattina il ministro ...

