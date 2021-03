Uomini e Donne, Riccardo sceglie Roberta: cosa le ha detto, la dichiarazione (Di martedì 9 marzo 2021) Nella puntata di oggi, martedì 9 marzo, Riccardo Guarnieri ha finalmente fatto la sua scelta. Ha chiesto i petali e le sedie rosse alla redazione per rendere il momento perfetto. Ecco le toccanti parole che ha rivolto a Roberta Di Padua. Roberta e Riccardo – Solonotizie24Riccardo sceglie Roberta: la dichiarazione Finalmente Riccardo Guarnieri è riuscito a far trionfare il cuore sulla testa. Ha deciso di mettere da parte l’orgoglio per far valere il sentimento che prova per Roberta e che da poco ha confessato. Essendo stato deluso dalla precedente relazione con Ida Platano, ha voluto andare piano in questa conoscenza. Non sono mancati degli alti e dei bassi, però sono riusciti a mettere tutto da parte per potersi vivere ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 marzo 2021) Nella puntata di oggi, martedì 9 marzo,Guarnieri ha finalmente fatto la sua scelta. Ha chiesto i petali e le sedie rosse alla redazione per rendere il momento perfetto. Ecco le toccanti parole che ha rivolto aDi Padua.– Solonotizie24: laFinalmenteGuarnieri è riuscito a far trionfare il cuore sulla testa. Ha deciso di mettere da parte l’orgoglio per far valere il sentimento che prova pere che da poco ha confessato. Essendo stato deluso dalla precedente relazione con Ida Platano, ha voluto andare piano in questa conoscenza. Non sono mancati degli alti e dei bassi, però sono riusciti a mettere tutto da parte per potersi vivere ...

