Uomini e Donne, la curiosa scelta di Samantha Curcio: l’anticipazione (Di martedì 9 marzo 2021) La sfilata di tronisti e corteggiatori andata in onda nella puntata dell’8 marzo ha “scombinato” la programmazione settimanale di “Uomini e Donne”: ecco cosa succederà oggi, martedì 9 marzo, secondo le anticipazioni raccolte dalla Redazione di Cronaka 12 Contrariamente a quanto anticipato da tutti i principali siti di gossip e informazione la puntata dell’ 8 marzo di “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non ha riguardato il duro confronto tra Cataldo Coccoli e Gemma Galgani ma la sfilata di tronisti e corteggiatori in omaggio alla Giornata Internazionale della Donna. —>>> Ti potrebbe interessare anche Uomini e Donne, le anticipazioni dell’8 marzo: Cataldo lascia lo studio. Il motivo Pertanto la puntata di oggi, ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 marzo 2021) La sfilata di tronisti e corteggiatori andata in onda nella puntata dell’8 marzo ha “scombinato” la programmazione settimanale di “”: ecco cosa succederà oggi, martedì 9 marzo, secondo le anticipazioni raccolte dalla Redazione di Cronaka 12 Contrariamente a quanto anticipato da tutti i principali siti di gossip e informazione la puntata dell’ 8 marzo di “”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non ha riguardato il duro confronto tra Cataldo Coccoli e Gemma Galgani ma la sfilata di tronisti e corteggiatori in omaggio alla Giornata Internazionale della Donna. —>>> Ti potrebbe interessare anche, le anticipazioni dell’8 marzo: Cataldo lascia lo studio. Il motivo Pertanto la puntata di oggi, ...

Advertising

DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - martaxxofficial : si ma questo va a uomini e donne e non sa manco come funziona? ma perché io ci sto anche a credere a questo? #uominiedonne - pykaarazak : RT @oscarwildeness: Si parla sempre di donne che hanno fatto la storia; oggi voglio dedicare un pensiero alle donne che la storia non la fa… -