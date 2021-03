Uomini e Donne, Ida Platano: la svolta sexy e il ritorno in studio (Di martedì 9 marzo 2021) Ora che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono scelti e fidanzati e sono usciti insieme come coppia, Ida Platano tornerà in studio a Uomini e Donne? E’ la domanda che si fanno in molti e che tanti fan in questi giorni stanno facendo alla dama su Instagram. Dalle anticipazioni riguardanti le prossime puntate del programma di Maria De Filippi, Ida non risulta presente, ma questo non toglie che a breve tornerà. La dama, infatti, ha sempre detto che quando sarà pronta, cercherà nuovamente l’amore in televisione sia perché crede molto in Uomini e Donne, sia perché nella sua vita molto impegnata tra il lavoro e il figlio Samuele, le resta davvero poco spazio per conoscere e frequentare un uomo. Il ritorno della Platano, insomma, è solo questione di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 9 marzo 2021) Ora che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono scelti e fidanzati e sono usciti insieme come coppia, Idatornerà in? E’ la domanda che si fanno in molti e che tanti fan in questi giorni stanno facendo alla dama su Instagram. Dalle anticipazioni riguardanti le prossime puntate del programma di Maria De Filippi, Ida non risulta presente, ma questo non toglie che a breve tornerà. La dama, infatti, ha sempre detto che quando sarà pronta, cercherà nuovamente l’amore in televisione sia perché crede molto in, sia perché nella sua vita molto impegnata tra il lavoro e il figlio Samuele, le resta davvero poco spazio per conoscere e frequentare un uomo. Ildella, insomma, è solo questione di ...

