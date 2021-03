Uomini e Donne, chi è Roberto corteggiatore di Samantha: età, laurea, lavoro, foto Instagram (Di martedì 9 marzo 2021) Trai i corteggiatori della bella Samantha Curcio è balzato subito agli occhi, il suo pretendente Roberto. Biondo e bellissimo sta facendo parlare del modo di approcciarsi alla tronista. Samantha Curcio: Il viaggio verso l’accettazione di se stessa La giovane Samantha Curcio sta rivoluzionando l’idea tradizionale di tronista. La bella Samantha originaria di Spari è arrivata ad Uomini e Donne confessando di aver alle spalle un rapporto conflittuale con il suo aspetto, pur essendo evidentemente bellissima. La strada che l’ha condotta verso l’accettazione del sua immagine corporea è stata travagliata e lunga. “Un percorso turbolento in cui sono stata divisa per molto tempo tra quella che ero e quella che avrei “dovuto” essere. Avevo una vocina in testa ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 marzo 2021) Trai i corteggiatori della bellaCurcio è balzato subito agli occhi, il suo pretendente. Biondo e bellissimo sta facendo parlare del modo di approcciarsi alla tronista.Curcio: Il viaggio verso l’accettazione di se stessa La giovaneCurcio sta rivoluzionando l’idea tradizionale di tronista. La bellaoriginaria di Spari è arrivata adconfessando di aver alle spalle un rapporto conflittuale con il suo aspetto, pur essendo evidentemente bellissima. La strada che l’ha condotta verso l’accettazione del sua immagine corporea è stata travagliata e lunga. “Un percorso turbolento in cui sono stata divisa per molto tempo tra quella che ero e quella che avrei “dovuto” essere. Avevo una vocina in testa ...

