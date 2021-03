Uomini e Donne, anticipazioni oggi 9 marzo: l’uscita con Cataldo gela Gemma (Di martedì 9 marzo 2021) Che cosa avrà mai combinato Cataldo, nuovo cavaliere di Uomini e Donne, per essere scaricato così bruscamente da Gemma Galgani? La dama torinese sembrava molto presa da lui, dal suo modo di approcciarsi e dal suo stile distinto e gentile. Dopo un’uscita insieme, la donna ha cambiato idea. Il motivo? Lo scopriremo nella puntata di oggi, martedì 9 marzo 2021. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 marzo 2021) Che cosa avrà mai combinato, nuovo cavaliere di, per essere scaricato così bruscamente daGalgani? La dama torinese sembrava molto presa da lui, dal suo modo di approcciarsi e dal suo stile distinto e gentile. Dopo un’uscita insieme, la donna ha cambiato idea. Il motivo? Lo scopriremo nella puntata di, martedì 92021. Nella puntata diandata in onda Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - bobbyjunior77 : RT @mov24agosto: ISCRIVITI AL M24A -ET L'UNIONE DI DONNE E DI UOMINI CHE AMANO IL SUD ANCHE DA NORD. ISCRIVITI SENZA ESITAZIONE Aiutaci a… - Yogaolic : RT @mov24agosto: ISCRIVITI AL M24A -ET L'UNIONE DI DONNE E DI UOMINI CHE AMANO IL SUD ANCHE DA NORD. ISCRIVITI SENZA ESITAZIONE Aiutaci a… -