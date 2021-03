Uomini e Donne, anticipazioni martedì 9 marzo 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 9 marzo, nella nuova puntata del dating show La puntata di Uomini e Donne, come riporta Il Vicolo delle News, parte con Gemma che si siede al centro con Cataldo. Lei lo ha invitato a casa sua e si sono messi sul divano. Il cavalieri più volte si è avvicinato ma lei più volte lo ha respinto e, infine, ha insistito per dormire lì sul divano ma la dama ha sempre rifiutato. In puntata Cataldo ammette di averla voluta mettere alla prova per vedere la sua serietà ma a Gemma questi giochetti non piacciono, ma secondo Gianni è semplicemente che a lei non piace. Alla domanda se si rivedranno, la dama ammette di non sentirsela. Al centro dello studio di Uomini e Donne anche Luca con Angela, ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 9, nella nuova puntata del dating show La puntata di, come riporta Il Vicolo delle News, parte con Gemma che si siede al centro con Cataldo. Lei lo ha invitato a casa sua e si sono messi sul divano. Il cavalieri più volte si è avvicinato ma lei più volte lo ha respinto e, infine, ha insistito per dormire lì sul divano ma la dama ha sempre rifiutato. In puntata Cataldo ammette di averla voluta mettere alla prova per vedere la sua serietà ma a Gemma questi giochetti non piacciono, ma secondo Gianni è semplicemente che a lei non piace. Alla domanda se si rivedranno, la dama ammette di non sentirsela. Al centro dello studio dianche Luca con Angela, ...

Advertising

DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - deIicatespark : RT @oscarwildeness: Si parla sempre di donne che hanno fatto la storia; oggi voglio dedicare un pensiero alle donne che la storia non la fa… -