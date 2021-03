UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 10 e giovedì 11 marzo 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) anticipazioni puntata 1136 di Una VITA di mercoledì 10 e giovedì 11 marzo 2021: Maite convince Felicia che per Camino le lezioni di pittura potrebbero costituire una buona chance. José Miguel comunica di aver ricevuto la proposta di interpretare un ruolo in un’opera. Bellita invia settimanalmente del cibo a Margarita, che però restituisce infastidita il pacco ricevuto. Lolita e Felicia se la prendono con Marcelina per la sua nuova attività, accusandola anche di concorrenza sleale. Jacinto a quel punto, pur di eVITAre problemi, preferirebbe chiudere tutto, ma Servante non è d’accordo. Nel corso di un rinfresco a casa di Genoveva, Felipe è in procinto di annunciare il loro fidanzamento, ma a interromperlo sarà una sempre più delirante Ursula. La donna ... Leggi su tvsoap (Di martedì 9 marzo 2021)1136 di Unadi10 e11: Maite convince Felicia che per Camino le lezioni di pittura potrebbero costituire una buona chance. José Miguel comunica di aver ricevuto la proposta di interpretare un ruolo in un’opera. Bellita invia settimanalmente del cibo a Margarita, che però restituisce infastidita il pacco ricevuto. Lolita e Felicia se la prendono con Marcelina per la sua nuova attività, accusandola anche di concorrenza sleale. Jacinto a quel punto, pur di ere problemi, preferirebbe chiudere tutto, ma Servante non è d’accordo. Nel corso di un rinfresco a casa di Genoveva, Felipe è in procinto di annunciare il loro fidanzamento, ma a interromperlo sarà una sempre più delirante Ursula. La donna ...

