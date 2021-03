Una Vita, anticipazioni oggi 9 marzo: il piano di Genoveva (Di martedì 9 marzo 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 9 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera su Canale 5 alle 14.10? Genoveva vorrebbe che Felipe ufficializzasse il suo legame con lei, ma l’avvocato nicchia. La Salmeron, allora, si fa venire in mente un’idea e ne parla con Felicia. Con l’aiuto di Emilio e la complicità di Cesareo, Santiago organizza una sorpresa a Marcia e le dedica una Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 marzo 2021)“Una”, puntata del 92021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera su Canale 5 alle 14.10?vorrebbe che Felipe ufficializzasse il suo legame con lei, ma l’avvocato nicchia. La Salmeron, allora, si fa venire in mente un’idea e ne parla con Felicia. Con l’aiuto di Emilio e la complicità di Cesareo, Santiago organizza una sorpresa a Marcia e le dedica una Articolo completo: dal blog SoloDonna

