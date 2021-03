Una vita anticipazioni: il delirio di Ursula blocca Felipe, rimandato l’annuncio (Di martedì 9 marzo 2021) Felipe decide davvero di iniziare una relazione seria con Genoveva rinunciando a Marcia? E la bella brasiliana sta davvero per voltare pagina al fianco di Santiago? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 10 marzo 2021. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap spagnola, Genoveva sta tramando da sempre alle spalle di Felipe ma non solo per quello che riguarda Marcia e Santiago. Vuole accelerare i tempi e rendere pubblica la loro relazione tanto da organizzare una sorta di imboscata con i vicini e mettere Felipe con le spalle al muro. Ma l’ultimo incontro tra i due è stato una sorta di scontro, le cose andranno quindi come Genoveva si aspetta? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 marzo 2021)decide davvero di iniziare una relazione seria con Genoveva rinunciando a Marcia? E la bella brasiliana sta davvero per voltare pagina al fianco di Santiago? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano la trama della puntata di domani, 10 marzo 2021. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap spagnola, Genoveva sta tramando da sempre alle spalle dima non solo per quello che riguarda Marcia e Santiago. Vuole accelerare i tempi e rendere pubblica la loro relazione tanto da organizzare una sorta di imboscata con i vicini e metterecon le spalle al muro. Ma l’ultimo incontro tra i due è stato una sorta di scontro, le cose andranno quindi come Genoveva si aspetta? Non ci resta che scoprirlo con ledi Unaper ...

