Una Vita anticipazioni: Genoveva è incinta, la sua reazione inaspettata (Di martedì 9 marzo 2021) Clara Garrido è l’attrice che presta il volto alla signora Genoveva Salmeron, una delle protagoniste indiscusse della soap opera spagnola Una Vita. Secondo le anticipazioni, farà una scoperta che non riferirà al diretto interessato. Ecco di cosa si tratta. Genoveva – Solonotizie24inaspettata scoperta per Genoveva In questi giorni Genoveva scoprirà di attendere un bambino, ma non da Felipe. Avrebbe potuto legarlo a sé per sempre, però verrà a galla che il figlio è di Santiago. Nelle puntate spagnole, invece, direttamente da Il segreto arriverà nel quartiere l’attore Carlos De Austria nei panni di Aurelio Quesada, ovvero colui che sposerà la bella Genoveva. In realtà i due non si sposeranno per amore, ma per seminare il terrore. Non a caso il cuore di ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 marzo 2021) Clara Garrido è l’attrice che presta il volto alla signoraSalmeron, una delle protagoniste indiscusse della soap opera spagnola Una. Secondo le, farà una scoperta che non riferirà al diretto interessato. Ecco di cosa si tratta.– Solonotizie24scoperta perIn questi giorniscoprirà di attendere un bambino, ma non da Felipe. Avrebbe potuto legarlo a sé per sempre, però verrà a galla che il figlio è di Santiago. Nelle puntate spagnole, invece, direttamente da Il segreto arriverà nel quartiere l’attore Carlos De Austria nei panni di Aurelio Quesada, ovvero colui che sposerà la bella. In realtà i due non si sposeranno per amore, ma per seminare il terrore. Non a caso il cuore di ...

