Una vita, anticipazioni 9 marzo: l'iniziativa di Genoveva

Genoveva non vorrà più aspettare che Felipe prenda una decisione circa la loro relazione e così prenderà lei l'iniziativa. La donna, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata di oggi 9 marzo, deciderà di fare una riunione con i vicini per ufficializzare il loro fidanzamento. Nel frattempo, Santiago con l'aiuto di Emilio e Cesareo farà una splendida sorpresa a Marcia rendendola molto felice mentre l'Alvarez Hermoso li osserverà da lontano e si farà prendere da un attacco di gelosia prendendosela con la Salmeron. Infine, Marcia vorrà concedersi al marito, ma lui non vorrà averla soltanto per gratitudine.

Una vita, spoiler 9 marzo: Santiago sorprenderà Marcia con una serenata inaspettata

Santiago si impegnerà moltissimo per farsi apprezzare da ...

