Una Vita, anticipazioni 10 marzo: Felicia lascia andare Camino da Maite … Ma i problemi sono dietro l'angolo (Di martedì 9 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 10 marzo: nella puntata di domani vedremo che Felicia prenderà un'importante decisione che sarà determinante per il rapporto tra Camino e Maite e tra lei stessa e la figlia. Per sapere cos'altro avverrà nella telenovela, non vi resta che leggere questo articolo. Una Vita, anticipazioni 10 marzo: Camino ottiene dalla madre il permesso di andare a lezione di pittura da Maite! Ebbene sì, alla fine la pittrice convincerà la ristoratrice a far contenta sua figlia. Tuttavia non sa che quest'ultima s'innamorerà ricambiata della Zaldua e ci sarà uno scandalo! Lei per prima ostacolerà la storia d'amore tra le due. Una storia che richiama la stessa Spagna di oggi, in ...

