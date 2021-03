UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 10 marzo 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 10 marzo 2021: Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) è sempre più attratto da Clara Curcio (Imma Pirone), la fidanzata di Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Sempre più impensierito dai continui e inspiegabili sabotaggi ai danni dei Cantieri, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) vuole cercare di capire chi possa esserne il responsabile. Patrizio dovrà affrontare la sua coscienza e anche i sensi di colpa che prova verso Rossella (Giorgia Gianetiempo). NICOLA IODICE e ROBERTO FERRI / Un POSTO al SOLE (dalla pagina Facebook di GIUSEPPE PISACANE)Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di martedì 9 marzo 2021)di Unalin onda10: Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) è sempre più attratto da Clara Curcio (Imma Pirone), la fidanzata di Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Sempre più impensierito dai continui e inspiegabili sabotaggi ai danni dei Cantieri, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) vuole cercare di capire chi possa esserne il responsabile. Patrizio dovrà affrontare la sua coscienza e anche i sensi di colpa che prova verso Rossella (Giorgia Gianetiempo). NICOLA IODICE e ROBERTO FERRI / Unal(dalla pagina Facebook di GIUSEPPE PISACANE)Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

