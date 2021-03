Un Posto al Sole, anticipazioni 9 marzo 2021: sabotaggi e passioni (Di martedì 9 marzo 2021) Trama Un Posto al Sole oggi 9 marzo 2021 tra sabotaggi, passioni e tantissimi misteri che stanno per essere svelati. Questo è solo l'inizio di tutto quello che accadrà nelle prossime puntate! Rossella sabotata da Ilaria Un Posto al Sole oggi 9 marzo con ricche trame che daranno modo ai fan della soap napoletana di discutere in merito a certi argomenti. Ma dove eravamo rimasti? Roberto Ferri ha prestato dei soldi a Franco Boschi per salvare Nunzio dai debiti, un insolito gesto generoso che però il marito di Angela è pronto a restituire. Nel frattempo Ferri ha un brusco faccia faccia con Lara che sembra voler avere ragione su tutto in merito ai cantieri e non solo. L'imprenditore si rende conto che qualcosa gli sta per sfuggire di mano. ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 9 marzo 2021) Trama Unaloggi 9trae tantissimi misteri che stanno per essere svelati. Questo è solo l'inizio di tutto quello che accadrà nelle prossime puntate! Rossella sabotata da Ilaria Unaloggi 9con ricche trame che daranno modo ai fan della soap napoletana di discutere in merito a certi argomenti. Ma dove eravamo rimasti? Roberto Ferri ha prestato dei soldi a Franco Boschi per salvare Nunzio dai debiti, un insolito gesto generoso che però il marito di Angela è pronto a restituire. Nel frattempo Ferri ha un brusco faccia faccia con Lara che sembra voler avere ragione su tutto in merito ai cantieri e non solo. L'imprenditore si rende conto che qualcosa gli sta per sfuggire di mano. ...

Advertising

NoemiAddicted : RT @GiannijStinson5: Il brano “Bagnati dal sole” non è potete come quelli delle prime sue apparizioni ma di riffa o di raffa riesce a piazz… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di audiodescrizioni e sottotitoli, online per… - luciambrosioo : RT @giadamarcoccia: 'Ogni donna ha dentro di sé una forza immensa: lei cade mille volte, si fa male per ciò in cui crede, ma sa anche mette… - icarvsplume : RT @GiannijStinson5: Il brano “Bagnati dal sole” non è potete come quelli delle prime sue apparizioni ma di riffa o di raffa riesce a piazz… - pallanteceleste : RT @giadamarcoccia: 'Ogni donna ha dentro di sé una forza immensa: lei cade mille volte, si fa male per ciò in cui crede, ma sa anche mette… -