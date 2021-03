Un posto al sole, anticipazioni 10 marzo: chi sta sabotando i Cantieri? (Di martedì 9 marzo 2021) Roberto Ferri continuerà ad essere sotto i riflettori di Un posto al sole, come dimostrano le anticipazioni della soap opera di Rai 3 di mercoledì 10 marzo. L'imprenditore, dopo aver ridotto in ginocchio Fabrizio Rosato e Marina Giordano coinvolgendoli nella truffa finanziaria di Men'kov, con la complicità di Lara, si è trovato nuovamente al comando dei Cantieri Flegrei Palladini dove ha ovviamente ereditato una situazione particolarmente sfavorevole proprio a causa dei problemi economici che lui stesso ha creato per scalzare la coppia dalla posizione di comando. In particolare, Roberto sta avendo molte difficoltà con gli operai che stanno ancora aspettando il pagamento di alcuni straordinari e premi di produzione e nel corso delle ultime settimane ai Cantieri si stanno succedendo ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 marzo 2021) Roberto Ferri continuerà ad essere sotto i riflettori di Unal, come dimostrano ledella soap opera di Rai 3 di mercoledì 10. L'imprenditore, dopo aver ridotto in ginocchio Fabrizio Rosato e Marina Giordano coinvolgendoli nella truffa finanziaria di Men'kov, con la complicità di Lara, si è trovato nuovamente al comando deiFlegrei Palladini dove ha ovviamente ereditato una situazione particolarmente sfavorevole proprio a causa dei problemi economici che lui stesso ha creato per scalzare la coppia dalla posizione di comando. In particolare, Roberto sta avendo molte difficoltà con gli operai che stanno ancora aspettando il pagamento di alcuni straordinari e premi di produzione e nel corso delle ultime settimane aisi stanno succedendo ...

