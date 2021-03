Un nuovo lockdown. I primi a pagarne le conseguenze sono di nuovo i nostri figli (Di martedì 9 marzo 2021) Se questo è un bambino. A distanza di un anno l’Italia si ritrova nuovamente con il terrore di un nuovo lockdown. E i primi a pagarne le conseguenze sono i nostri figli. Gli hanno negato di abbracciare un nonno, gli hanno tolto la scuola dall’oggi al domani, li hanno chiamati untori, “portano le varianti del Covid!”. Com’è possibile fare certe affermazioni? Quale governo può accusare un bambino? Quando l’unico responsabile è proprio chi ci punta il dito e ci obbliga a stare a casa, a non lavorare, a non vivere!



