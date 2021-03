Un monologo alternativo spiega perché le donne di destra hanno più potere di quelle liberal (Di martedì 9 marzo 2021) Personalmente spero che il format “monologo biografico delle donne” lanciato da Barbara Palombelli si affermi in tutti i programmi tv. Ad es. mi piacerebbe sentire un monologo biografico di Filippa Lagerback – l’ultima “valletta” della tv italiana – in apertura del programma “progressista” di Fabio Fazio e anche uno di Anna Finocchiaro, che molti indicano come ideale reggente del Partito democratico senza peraltro spiegare perché, se così ideale, sia stata cancellata per anni dai radar. Nel frattempo, se interessa, fornisco il mio, nel quale azzardo anche una risposta alla domanda di questi giorni: perché le donne di sinistra – nei partiti, in tv e in molti altri luoghi – hanno meno potere di quelle di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 marzo 2021) Personalmente spero che il format “biografico delle” lanciato da Barbara Palombelli si affermi in tutti i programmi tv. Ad es. mi piacerebbe sentire unbiografico di Filippa Lagerback – l’ultima “valletta” della tv italiana – in apertura del programma “progressista” di Fabio Fazio e anche uno di Anna Finocchiaro, che molti indicano come ideale reggente del Partito democratico senza peraltrore, se così ideale, sia stata cancellata per anni dai radar. Nel frattempo, se interessa, fornisco il mio, nel quale azzardo anche una risposta alla domanda di questi giorni:ledi sinistra – nei partiti, in tv e in molti altri luoghi –menodidi ...

