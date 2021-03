Un iPhone 11 è "sopravvissuto" per sei mesi in fondo a un lago (Di martedì 9 marzo 2021) Lo smartphone è stato trovato dai sommozzatori Clay e Heather Helkenberg che dedicano tempo a ripulire i fondali di alcuni laghi Il ritrovamento dell’iPhone è una storia abbastanza pazzesca. Anche perché va al di là di ogni ragionevole aspettativa di impermeabilità Leggi su it.mashable (Di martedì 9 marzo 2021) Lo smartphone è stato trovato dai sommozzatori Clay e Heather Helkenberg che dedicano tempo a ripulire i fondali di alcuni laghi Il ritrovamento dell’è una storia abbastanza pazzesca. Anche perché va al di là di ogni ragionevole aspettativa di impermeabilità

