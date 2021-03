Un Caffè con… Drupi | alle 15 segui la live con Roby Contarino

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 9 marzo 2021) Con le sue canzoni ha fatto sognare generazioni intere. Stiamo parlando di, nome d’arte di Giampiero Anelli. Nato a Pavia il 10 agosto 1947. Una carriera la sua nel campo musicale iniziata nel 1967 e ricca di tappe fondamentali. Domani il cantante sarà ospite nel broadcast pomeridiano “Un” ideato e condotto dae che andrà in diretta sulla pagina Facebook di Quotidian Post e sul canale YouTube. Voce unica la sua, già a 15 anni si esibiva nelle balere pavesi. Formò un gruppo (le Calamite), effettuando un paio di stagioni estive: d’inverno però, tornava a fare l’idraulico, mestiere in cui, nel frattempo si era specializzato. Negli anni ha conquistato il pubblico, quel pubblico che ancora oggi canta con lui brani come Sereno è (1974) Piccola e fragile (1975) Sambariò ...