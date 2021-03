Un anno fa Conte annunciava il lockdown. I social tra ricordo e rivolta: basta chiuderci in casa (video) (Di martedì 9 marzo 2021) lockdown un anno dopo. Un anniversario triste quello che oggi tutti gli italiani ricordano: il 9 marzo 2020 cominciava l’era del lockdown, le restrizioni, i controlli e poi le zone rosse, arancioni, gialle. E dopo un anno siamo punto e da capo: il Cts sta discutendo se introdurre o meno nuove restrizioni a livello nazionale. Un anno fa Conte annunciava il lockdown Un anno fa Giuseppe Conte faceva il suo annuncio appellandosi al senso di responsabilità e citava lo slogan: “Io resto a casa”. Ebbene gli italiani hanno risposto in modo egregio, rispettando le regole, attenendosi alle indicazioni spesso sbagliate che venivano dai vertici politico-sanitari. Ma sono stati due volte vittime: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021)undopo. Un anniversario triste quello che oggi tutti gli italiani ricordano: il 9 marzo 2020 cominciava l’era del, le restrizioni, i controlli e poi le zone rosse, arancioni, gialle. E dopo unsiamo punto e da capo: il Cts sta discutendo se introdurre o meno nuove restrizioni a livello nazionale. UnfailUnfa Giuseppefaceva il suo annuncio appellandosi al senso di responsabilità e citava lo slogan: “Io resto a”. Ebbene gli italiani hrisposto in modo egregio, rispettando le regole, attenendosi alle indicazioni spesso sbagliate che venivano dai vertici politico-sanitari. Ma sono stati due volte vittime: ...

