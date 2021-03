Un altro record per Haaland: miglior marcatore norvegese in Champions League (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nonostante i suoi soli 21 anni, l’elenco dei record infranti da Erling Braut Haaland è già immenso. Con la doppietta di questa sera contro il Siviglia, che ha qualificato i gialloneri ai quarti di Champions League, ha raggiunto un altro straordinario record personale. Con le reti contro gli andalusi infatti ha superato il record di reti del connazionale Ole Gunnar Solskjaer in Champions League. Il giovane attaccante norvegese è diventato il capocannoniere norvegese nella storia della Champions League con 20 gol , superando Ole Gunnar Solskjaer (fermo a 19). Il numero straordinario, è che Haaland ha raggiunto questo totale in 14 partite, quando l’ex ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nonostante i suoi soli 21 anni, l’elenco deiinfranti da Erling Brautè già immenso. Con la doppietta di questa sera contro il Siviglia, che ha qualificato i gialloneri ai quarti di, ha raggiunto unstraordinariopersonale. Con le reti contro gli andalusi infatti ha superato ildi reti del connazionale Ole Gunnar Solskjaer in. Il giovane attaccanteè diventato il capocannonierenella storia dellacon 20 gol , superando Ole Gunnar Solskjaer (fermo a 19). Il numero straordinario, è cheha raggiunto questo totale in 14 partite, quando l’ex ...

Advertising

CostiNiki : RT @francescafsf: Comunque Sangio non solo è l’unico cantante che ha preso il disco oro al pomeridiano, ma soprattutto l’ha preso in sole 6… - _mannaggiaa : RT @francescafsf: Comunque Sangio non solo è l’unico cantante che ha preso il disco oro al pomeridiano, ma soprattutto l’ha preso in sole 6… - ehamicamiaemily : RT @francescafsf: Comunque Sangio non solo è l’unico cantante che ha preso il disco oro al pomeridiano, ma soprattutto l’ha preso in sole 6… - francescafsf : RT @francescafsf: Comunque Sangio non solo è l’unico cantante che ha preso il disco oro al pomeridiano, ma soprattutto l’ha preso in sole 6… - simonegraziosi2 : @Silvia131174 Altro che Tavor o flurazepan. Divano, TV accesa... Se resisto 5 minuti è record ?? -