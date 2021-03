Ultimi sondaggi Ipsos: Covid minaccia per il Paese per 75% italiani (Di martedì 9 marzo 2021) . Nelle ultime settimane è cresciuta la percentuale di persone che considera il Covid una minaccia per il Paese ma anche per se stessi. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Ipsos per Il Corriere della Sera. Stando alla rilevazione, il numero di italiani che considera il Covid una minaccia per l’Italia è passato dal 74% al 75% in quattordici giorni. Cresce anche la preoccupazione per la propria persona (dal 41% al 45%). Siamo sui livelli dell’inizio della seconda ondata. Ultimi sondaggi Ipsos: piano vaccinazione anti Covid, crescono i giudizi negativi In un video messaggio, il premier Draghi ha detto che “ci troviamo di fronte a un nuovo peggioramento dell’emergenza ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 9 marzo 2021) . Nelle ultime settimane è cresciuta la percentuale di persone che considera ilunaper ilma anche per se stessi. È quanto emerge da uno realizzato daper Il Corriere della Sera. Stando alla rilevazione, il numero diche considera ilunaper l’Italia è passato dal 74% al 75% in quattordici giorni. Cresce anche la preoccupazione per la propria persona (dal 41% al 45%). Siamo sui livelli dell’inizio della seconda ondata.: piano vaccinazione anti, crescono i giudizi negativi In un video messaggio, il premier Draghi ha detto che “ci troviamo di fronte a un nuovo peggioramento dell’emergenza ...

Advertising

VittorioSgarbi : In realtà Zingaretti, più che del Pd, sembrava il segretario dei 5 Stelle: erano morti e sepolti e ha passato gli u… - calabrian19 : RT @Gianmar26145917: Secondo gli ultimi sondaggi, per quel che valgono, il #pdnetwork sarebbe crollato al 4° posto, superato da #fratellidi… - LeoWh1te_ : RT @Gianmar26145917: Secondo gli ultimi sondaggi, per quel che valgono, il #pdnetwork sarebbe crollato al 4° posto, superato da #fratellidi… - mlpedo1 : RT @Gianmar26145917: Secondo gli ultimi sondaggi, per quel che valgono, il #pdnetwork sarebbe crollato al 4° posto, superato da #fratellidi… - ElectionDay_tw : #StatiUniti: Trump torna a parlare alla convention dei conservatori. Secondo gli ultimi sondaggi, il leader Gop è a… -