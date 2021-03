UFFICIALE Germania, il CT Löw lascerà dopo EURO 2020 (Di martedì 9 marzo 2021) Joachim Löw lascerà il suo incarico come Commissario Tecnico della Germania al termine di EURO 2020. Ha vinto i Mondiali nel 2014 Joachim Löw lascerà il suo incarico come Commissario Tecnico della Germania al termine di EURO 2020. Lo ha confermato la DFB, la Federcalcio tedesca, con un comunicato UFFICIALE. Löw è stato il vice di Jurgen Klismann dal 2004 al 2006 dopo di che è diventato CT nel 2006 guidando la Germania alla vittoria nei Mondiali del 2014 Joachim #Löw will step down as national team head coach after @EURO2020. pic.twitter.com/t4OuyQmaSC — Germany (@DFB Team EN) March 9, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Joachim Löwil suo incarico come Commissario Tecnico dellaal termine di. Ha vinto i Mondiali nel 2014 Joachim Löwil suo incarico come Commissario Tecnico dellaal termine di. Lo ha confermato la DFB, la Federcalcio tedesca, con un comunicato. Löw è stato il vice di Jurgen Klismann dal 2004 al 2006di che è diventato CT nel 2006 guidando laalla vittoria nei Mondiali del 2014 Joachim #Löw will step down as national team head coach after @. pic.twitter.com/t4OuyQmaSC — Germany (@DFB Team EN) March 9, 2021 Leggi su Calcionews24.com

