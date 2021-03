Udinese | Llorente | “Pereyra e De Paul sono stati decisivi | questo è un club importante Rodrigo? Un top player”

Leggi su mediagol

(Di martedì 9 marzo 2021) Nel calcio ogni giorno devi dimostrare ciò che sai fare, non basta la carriera e devi dare il massimo. A Napoli non ho avuto la possibilità di dimostrare completamente quello che so fare ma ho ancora tanto da dare e ho voglia di dimostrarloL'ultima stagione con la maglia del Napoli non è stata praticamente segnalata, rimanendo ai margini del progetto delpartenopeo. Fernando, oggi attaccante dell’, non ha avuto spazio e ciò l'ha portato a guadarsi altrove, dalla possibile permanenza in Campania sponda Benevento - forse più una suggestione delgiallorosso - considerando anche un clamoroso ritorno alla Juventus, come possibile quarta scelta per il tecnico Andrea Pirlo, fino alla scelta definitiva del bianconero, sposando però il progetto delfriulano del patron Pozzo. Il ...