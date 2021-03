Twitter fa causa al Texas: 'Indagano su noi per vendicarsi della sospensione di Trump' (Di martedì 9 marzo 2021) Rappresaglie repubblicane e guerra legale: Twitter ha fatto causa all'attorney general del Texas, Ken Paxton, che ha avviato un'inchiesta sulle politiche usate dai social media per controllare e ... Leggi su globalist (Di martedì 9 marzo 2021) Rappresaglie repubblicane e guerra legale:ha fattoall'attorney general del, Ken Paxton, che ha avviato un'inchiesta sulle politiche usate dai social media per controllare e ...

Advertising

virginiaraggi : Una strada nella periferia est di Roma, via Collatina, si allagava spesso. Volete sapere quale era la causa? Un can… - MarioManca : Nel 2021 è semplicemente ridicolo che si prendano per i fondelli la psicoterapia e l'ansia di un artista o di chicc… - Ettore_Rosato : Dall’inizio della pandemia ad oggi più di 100.000 italiani hanno perso la vita a causa del #covid. Una vera strage,… - worldhes : RT @AV3NGST: lo sapevate che Harry, per un po', a causa di alcuni dolori al petto e respiro corto, portava con sé un inalatore? video so… - AMOREGRANDE8 : RT @AMOREGRANDE8: Le #mascherine chirurgiche luride sozze e bisunte che si vedono in giro, con zero filtrazione e con espirazioni continue… -