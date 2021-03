Twice Kura Kura, in arrivo il nuovo singolo (Di martedì 9 marzo 2021) Un altro grande ritorno nel mondo del k-pop: le Twice stanno per rilasciare il loro singolo, intitolato Kura Kura. Annunciato ai fan attraverso un canale social, è un ritorno alla lingua giapponese. Twice: a quando Kura Kura? Tempesta nel mondo k-pop: è in arrivo il nuovo singolo di uno di suoi gruppi principe. Lo annuncia l’agenzia promozionale JYP, una delle principali nell’industria. Le Twice faranno ritorno il dodici maggio di quest’anno con il nuovo singolo Kura Kura. Le ragazze hanno annunciato personalmente il loro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Un altro grande ritorno nel mondo del k-pop: lestanno per rilasciare il loro, intitolato. Annunciato ai fan attraverso un canale social, è un ritorno alla lingua giapponese.: a quando? Tempesta nel mondo k-pop: è inildi uno di suoi gruppi principe. Lo annuncia l’agenzia promozionale JYP, una delle principali nell’industria. Lefaranno ritorno il dodici maggio di quest’anno con il. Le ragazze hanno annunciato personalmente il loro ...

Angy_b_96 : RT @tgk_world: Le #TWICE rilasceranno il loro nuovo singolo Giapponese 'Kura Kura' il 12 maggio! ~ Sarah Fonte: - tgk_world : Le #TWICE rilasceranno il loro nuovo singolo Giapponese 'Kura Kura' il 12 maggio! ~ Sarah Fonte:… - WeppyE : RT @TwiceItalia: ??| Il 12 Maggio 2021 verranno rilasciate due nuove canzoni giapponesi! ?????? 1. Kura Kura 2. Strawberry Moon #TWICE #??… - IntoKpopItaly : Le TWICE rilasceranno il loro ottavo singolo giapponese, “?Kura Kura?”, il 12 maggio! - kpopWorldITALY : #TWICE annunciano l’ottavo singolo giapponese, intitolato 'Kura Kura' il 12 maggio -

