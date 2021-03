Tv in lutto | la nota giornalista è morta di covid a 49 anni

(Di martedì 9 marzo 2021) Il suo ricordo a fine articolo.nel mondo della Tv e del giornalismo italiano: èValeria D’Esposito, volto noto per molti e cuore del portale web Visit Campania. Il suo primo blog risale al 2011, quando aveva deciso di lasciare il suo mestiere di artigiana-orafa a causa di alcuni problemi di salute per dedicarsi al mondo dell’informazione. Solo lo scorso 15 febbraio, aveva compiuto 49: qualche settimana dopo ha contratto il Coronavirus che le è stato fatale, ennesima vittima di una regione, la Campania, che conta ormai 4.505 decessi da inizio pandemia. In tanti, soprattutto colleghi e amici l’hanno ricordata in queste ore: “Un’altra cicatrice sul mio cuore portata da questo maledetto virus”, ha scritto un’amica sui social. Volto noto della Tv grazie a diverse apparizioni sui canali sky dedicati ai viaggi, ...

Advertising

il_piccolo : Negli anni '60 aveva fondato la Calligaris srl, società nota nel settore della refrigerazione e del condizionamento - TeleradioNews : Sconcerta quanto preoccupa la seguente nota del Comune di Pietramelara: Ancora un grave lutto ha colpito la nostra… -

Ultime Notizie dalla rete : lutto nota

Pianetalecce

Il mondo del giornalismo campano è inper la morte di Valeria D'Esposito . Lagiornalista casertana se n'è andata all'età di 49 anni , a causa delle complicazioni dovute al covid. Valeria D'Esposito era il volto noto del ...... che ieri è volato in Spagna per la scomparsa della madre (graveche è avvenuto proprio nello ... L'altrasaliente di questo momento in casa biancazzurra riguarda la difesa. Il reparto ...Il mondo del giornalismo campano è in lutto per la morte di Valeria D'Esposito. La nota giornalista casertana se n'è andata all'età di 49 anni, a causa delle complicazioni dovute al covid. Valeria D'E ...Sono davvero tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi in queste ore per la morte di Valeria D’Eposito, la giornalista di 49 anni ...