Tutti gli sfondoni di Cicciolina sul vaccino Astrazeneca (Di martedì 9 marzo 2021) I titoli allarmanti non aiutano ad analizzare, con serenità, cosa è avvenuto nei giorni scorsi in Austria con il decesso di un'infermiera che si era sottoposta alla doppia dose del vaccino Astrazeneca. Ma, come sempre si dovrebbe fare, bisognerebbe attendere le verifiche e le conferme ufficiali – da parte delle istituzioni – per confermare la presunta correlazione tra l'inoculazione del siero e il decesso di una persona. Eppure, troppo spesso, non accade questo e si tirano conclusioni affettate. Quello austriaco è solo l'ultimo caso e l'emblema dell'allarmismo (senza alcuna conferma) è il commento di Ilona Staller su Facebook. Ilona Staller e l'analisi "un tanto al chilo" del vaccino Astrazeneca L'ex deputata e pornostar di origini ungheresi (che di tanto in tanto torna a far parlare di sé, come quando attaccò Luigi Di ...

