Tutti conosciamo la bravissima Loredana Bertè, ma sul lato sentimentale cela il mistero. Ecco tutti gli uomini della cantante (Di martedì 9 marzo 2021) Loredana Bertè è una vera icona della musica italiana, la sua voce graffiante e i suoi look a dir poco eccentrici sono inconfondibili e ne fanno un personaggio indimenticabile che non passa inosservato. Loredana, come tutti sapranno, è la sorella della grande Mia Martini, altra celebre interprete della nostra musica scomparsa tragicamente alcuni anni fa, nel 1995, e a settembre 2020 ha compiuto 70 anni, che nessuno gli darebbe. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana (@Loredanaberteofficial) I look e gli amori di Loredana Quando si trova al centro di un palco Loredana è spettacolo, le sue mise, come dicevamo, non ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 marzo 2021)è una vera iconamusica italiana, la sua voce graffiante e i suoi look a dir poco eccentrici sono inconfondibili e ne fanno un personaggio indimenticabile che non passa inosservato., comesapranno, è la sorellagrande Mia Martini, altra celebre interpretenostra musica scomparsa tragicamente alcuni anni fa, nel 1995, e a settembre 2020 ha compiuto 70 anni, che nessuno gli darebbe. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@berteofficial) I look e gli amori diQuando si trova al centro di un palcoè spettacolo, le sue mise, come dicevamo, non ...

Advertising

EnricoBianco10 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Se non fosse un suo tweet che tutti noi conosciamo per la sua apertura intellettual… - WAI_who_am_i : Qualcuno ha detto Birra gratis??? Si, ormai la conosciamo tutti la storia del bar di Israele dove... Continua a leg… - skyerichards_ : sei una persona fantastica, ci conosciamo letteralmente da tutti i fake (??) e ti amo - StefanoVismara7 : @a_olivares_97 La gente chi? È un virus, regole o meno questo circola comunque, ed è compito di chi deve quello di… - brigitte_gio : Lo conosciamo tutti uno che dopo aver trovato una tipa non ha più capito un cazzo e ha chiuso con famiglia, parenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti conosciamo Ventola su Balotelli: 'Tutti conosciamo le sue qualità, con il tempo però...' Monza-News Evans: «Federer diverso da tutti, se è al massimo fisicamente per me sarà dura» L'inglese ha superato Chardy al primo turno e domani si troverà davanti Federer, ovvero il suo compagno di allenamenti nelle ultime due settimane. I precedenti sono tutti a favore dello svizzero, ma E ...

Tutti vogliono il successo di Zorzi: anche la Orlando e Oppini ora scelgono il manager di Tommy Il successo inarrestabile di Zorzi fa notizia. Tutti lo vorrebbero per loro, così anche la Orlando e Oppini scelgono il manager di Tommy. L’influencer 25enne lo rivela nelle sue IG Stories. Stefania e ...

L'inglese ha superato Chardy al primo turno e domani si troverà davanti Federer, ovvero il suo compagno di allenamenti nelle ultime due settimane. I precedenti sono tutti a favore dello svizzero, ma E ...Il successo inarrestabile di Zorzi fa notizia. Tutti lo vorrebbero per loro, così anche la Orlando e Oppini scelgono il manager di Tommy. L’influencer 25enne lo rivela nelle sue IG Stories. Stefania e ...