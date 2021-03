Tutte le vite sono un geniale fallimento

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 marzo 2021) È un romanzo che va masticato, lavorato lentamente a colpi di denti e mascelle, deglutito e digerito, Le ripetizioni di Giulio Mozzi. Ha dentro così tanto – così tanti elementi contradditori e spiazzanti, così tanti passaggi luminosi e così tanti momenti di buio purissimo – che rischia di soffocare, di risultare indigeribile. Ma se digerito, se assunto con le giuste precauzioni, può riempire davvero, nel bene come nel male. In prima battuta sembrerebbe un romanzo sulla memoria, il passato e le contraddizioni che coviamo, tutti, dentro di noi. Contraddizioni – e forse questo è il vero tema del libro – e brutture che postranquillamente convivere con la quotidianità più banale e specchiata senza che ci siano, davvero, frizioni, in quel caos perenne che è, sempre e comunque, la vita di un uomo. Mario, il protagonista, è uno scrittore non troppo noto ma abbastanza ...