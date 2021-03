Tutte le regole per la zona rossa rafforzata: i divieti e quello che si può fare (Di martedì 9 marzo 2021) È passato ormai un anno da quando l’Italia sperimentò il lockdown nazionale totale contro i contagi da Coronavirus, in tempi impossibili da dimenticare e in qualche modo quasi surreali, se si pensa alle immagini inedite delle piazze e delle strade deserte delle nostre città. Ora l’ipotesi è nuovamente sul tavolo del governo (questa volta guidato da Mario Draghi) che potrebbe usare questo modello contro l’avanzare delle varianti Covid, più contagiose e veloci nel diffondersi, a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm lo scorso 6 marzo. Nel frattempo va avanti il sistema delle zone – rossa, arancione, gialla e anche bianca – mentre gli enti locali decidono di “rafforzare” provvedimenti e restrizioni a seconda del quadro dei contagi. In Campania – entrata appunto in area rossa – ci sono infatti alcuni Comuni in cui i primi cittadini (a ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) È passato ormai un anno da quando l’Italia sperimentò il lockdown nazionale totale contro i contagi da Coronavirus, in tempi impossibili da dimenticare e in qualche modo quasi surreali, se si pensa alle immagini inedite delle piazze e delle strade deserte delle nostre città. Ora l’ipotesi è nuovamente sul tavolo del governo (questa volta guidato da Mario Draghi) che potrebbe usare questo modello contro l’avanzare delle varianti Covid, più contagiose e veloci nel diffondersi, a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm lo scorso 6 marzo. Nel frattempo va avanti il sistema delle zone –, arancione, gialla e anche bianca – mentre gli enti locali decidono di “rafforzare” provvedimenti e restrizioni a seconda del quadro dei contagi. In Campania – entrata appunto in area– ci sono infatti alcuni Comuni in cui i primi cittadini (a ...

Advertising

folucar : RT @MMmarco0: 'No a lockdown nazionale, sì al mantenimento dell'Italia a colori ma con regole inasprite in tutte le fasce. Le indicazione f… - needxlarry_ : indossate la mascherina, rispettate le distanze e tutte le regole che devo andare al concerto dei maneskin ?? - duesoli : RT @MMmarco0: 'No a lockdown nazionale, sì al mantenimento dell'Italia a colori ma con regole inasprite in tutte le fasce. Le indicazione f… - SoloCristy : RT @MMmarco0: 'No a lockdown nazionale, sì al mantenimento dell'Italia a colori ma con regole inasprite in tutte le fasce. Le indicazione f… - glomancini : RT @MMmarco0: 'No a lockdown nazionale, sì al mantenimento dell'Italia a colori ma con regole inasprite in tutte le fasce. Le indicazione f… -