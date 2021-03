Tutta Italia zona rossa nel weekend. Incontro "urgente" tra governo e Cts: ecco le ipotesi sul tavolo (Di martedì 9 marzo 2021) Il Dpcm non ha fatto in tempo a entrare in vigore che già ci si appresta a modificarlo. Questa mattina per le 9 il governo ha infatti convocato il Comitato tecnico-scientifico. Sul tavolo l'ipotesi di nuove restrizioni in risposta all'aumento di contagi da coronavirus che non accenna a placarsi. "Il progressivo mutamento del quadro epidemiologico - è la richiesta dell'esecutivo di Mario Draghi agli esperti - aumenta la "necessità di implementare le misure di mitigazione e contenimento del virus". Secondo le indiscrezioni fornite dal Corriere della Sera tra le possibili nuove misure il parametro dei 250 contagi su 100mila per chiudere le scuole, ma anche i negozi e i luoghi di aggregazione. Un contenimento già chiesto in settimana dallo stesso Cts. Non solo però perché gli scienziati hanno evidenziato la necessità di limitare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Il Dpcm non ha fatto in tempo a entrare in vigore che già ci si appresta a modificarlo. Questa mattina per le 9 ilha infatti convocato il Comitato tecnico-scientifico. Sull'di nuove restrizioni in risposta all'aumento di contagi da coronavirus che non accenna a placarsi. "Il progressivo mutamento del quadro epidemiologico - è la richiesta dell'esecutivo di Mario Draghi agli esperti - aumenta la "necessità di implementare le misure di mitigazione e contenimento del virus". Secondo le indiscrezioni fornite dal Corriere della Sera tra le possibili nuove misure il parametro dei 250 contagi su 100mila per chiudere le scuole, ma anche i negozi e i luoghi di aggregazione. Un contenimento già chiesto in settimana dallo stesso Cts. Non solo però perché gli scienziati hanno evidenziato la necessità di limitare ...

