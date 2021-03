Trump non è volato in Svizzera con l’elicottero presidenziale, la notizia è del 2020 (Di martedì 9 marzo 2021) Lunedì 8 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 6 marzo su Gloria.tv, piattaforma di condivisione di video e notizie destinate al mondo cattolico, che nel 2013 il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung ha definito «un sito web fondamentalista cattolico». Il post oggetto della nostra verifica contiene la foto di un elicottero da cui sembrano uscire il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump e le sue guardie del corpo e un testo che recita: «Trump IN Svizzera ALLA SEDE DELLA BANCA REGOLAMENTI INTERNAZIONALI. Riunione a porte chiuse con il board directors. La domanda sorge spontanea, a che titolo Trump si trova lì? Ha mantenuto delle deleghe oppure qualcosa ci sfugge?». Si tratta di una ... Leggi su facta.news (Di martedì 9 marzo 2021) Lunedì 8 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 6 marzo su Gloria.tv, piattaforma di condivisione di video e notizie destinate al mondo cattolico, che nel 2013 il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung ha definito «un sito web fondamentalista cattolico». Il post oggetto della nostra verifica contiene la foto di un elicottero da cui sembrano uscire il presidente uscente degli Stati Uniti Donalde le sue guardie del corpo e un testo che recita: «INALLA SEDE DELLA BANCA REGOLAMENTI INTERNAZIONALI. Riunione a porte chiuse con il board directors. La domanda sorge spontanea, a che titolosi trova lì? Ha mantenuto delle deleghe oppure qualcosa ci sfugge?». Si tratta di una ...

