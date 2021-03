Trombetti: Gattuso scelga Meret come portiere titolare per il rush finale (Di martedì 9 marzo 2021) Su Repubblica Napoli, Guido Trombetti scrive del Napoli e della scelta di Gattuso di alternare Meret e Ospina in porta. E’ il momento di scegliere, dice. E sarebbe preferibile che il tecnico scegliesse Meret. “E a proposito della costruzione dal basso, che giustificherebbe la scelta di Ospina tra i pali, devono far riflettere alcune incertezze del colombiano. Una delle quali ci è costata un gol. Scegliere il portiere per il rush finale mi sembra irrinunciabile. Ed io sceglierei decisamente Meret”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) Su Repubblica Napoli, Guidoscrive del Napoli e della scelta didi alternaree Ospina in porta. E’ il momento di scegliere, dice. E sarebbe preferibile che il tecnico scegliesse. “E a proposito della costruzione dal basso, che giustificherebbe la scelta di Ospina tra i pali, devono far riflettere alcune incertezze del colombiano. Una delle quali ci è costata un gol. Scegliere ilper ilmi sembra irrinunciabile. Ed io sceglierei decisamente”. L'articolo ilNapolista.

