Treno si schianta contro un autobus fermo sui binari e deraglia | il tremendo video

Advertising

RadioItaliaIRIB : (VIDEO) Svezia, treno si schianta contro autobus - sulsitodisimone : RT @FerrovieInfo: ?? Ripreso il momento dello schianto. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #8marzo ?? - MikaDu641 : RT @FerrovieInfo: ?? Ripreso il momento dello schianto. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #8marzo ?? - FerrovieInfo : ?? Ripreso il momento dello schianto. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #8marzo ?? - Eleonuar : RT @Enzo_Miccio: Su un binario di strass cosi, il treno si schianta per forza... meno male che lui è bravo! #ErmalMetal @SanremoRai #Sanrem… -

Ultime Notizie dalla rete : Treno schianta

Ferrovie.info

Schianto che è stato ripreso in un video da un testimone che si trovava poco distante e che ha notato il bus parzialmente fermo sui binari del: l'ìncidente è avvenuto alle 7:39 dell'8 marzo tra ...Proprio in quel frangente il bus è stato preso in pieno da unpasseggeri che, non essendo riuscito a frenare in tempo, ha tragicamente impattato in pieno e a tutta velocità il mezzo rimasto ...Naufraga il tentativo di Salera di chiedere una revoca a Zingaretti. Ieri l’incontro con sindaci e consiglieri regionali: "I dati sono evidenti". Ora si punta sui ristori ...Un treno colpisce un autobus fermo sui binari: il filmato dell’incidente - avvenuto in Svezia vicino Goteborg - è davvero impressionante.