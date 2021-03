(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – LaaereaEl Al hato i, che prevedono l’obbligo dei passeggeri di effettuare un test antigenico prima del volo, se non già guariti dal-19 o vaccinati. In caso di positività l’interdizione a proseguire con le operazioni di check-in. Il primo volo LY003 è stato effettuato ieri sera sulla tratta Tel Aviv-New York. I passeggeri partiti dall’aeroporto Ben-Gurion hanno effettuato il test prima del check-in. Il tampone nasale, che ha restituito i risultati entro 15-20 minuti, è stato effettuato a 112 passeggeri su 280, tutti risultati negativi al. La maggior parte dei passeggeri testati erano bambini, giacché in Israele si è già raggiunta una copertura del 40% di vaccinati fra la ...

Advertising

enpaonlus : Cingolani: 'Il digitale? Tecnologia fantastica, ma inquina il doppio del trasporto aereo' - DividendProfit : Trasporto aereo, compagnia israeliana El Al inaugura voli Covid-free - DividendProfit : Trasporto aereo, compagnia israeliana El Al inaugura voli Covid-free - antbar12 : RT @d_essere: La tirannia medica è accelerata con l'introduzione dei 'passaporti' COVID a marzo? ? Tra poche settimane l'Associazione inter… - Giulia08390249 : RT @d_essere: La tirannia medica è accelerata con l'introduzione dei 'passaporti' COVID a marzo? ? Tra poche settimane l'Associazione inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto aereo

Il Messaggero

La compagnia aerea israeliana El Al ha inaugurato i voli Covid - free , che prevedono l'obbligo dei passeggeri di effettuare un test antigenico prima del volo, se non già guariti dal Covid - 19 o ...Parigi, 09 mar 09:20 - Per favorire la transizione ecologica nel settore del, i governi devono sostenere l'innovazione tecnologica e lasciare alle...Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento di organizzazione del MIMS, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ...(Teleborsa) - La compagnia aerea israeliana El Al ha inaugurato i voli Covid-free, che prevedono l'obbligo dei passeggeri di effettuare un test antigenico prima del volo, se non già guariti ...