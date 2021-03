Transizione ecologica, nel nostro piano mancano ancora le parole chiave: ecosistemi e biodiversità (Di martedì 9 marzo 2021) L’8 marzo ho preso parte a due audizioni alla Commissione Ambiente del Senato. Nella prima ho indossato il cappello della ricerca, nella seconda quello di vicepresidente dell’Associazione Ambientalista Marevivo. Con me tre donne: Rosalba Giugni, presidentessa di Marevivo, e due ricercatrici (Federica Foglini e Simonetta Fraschetti). Abbiamo fatto presente che nel piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) non sono utilizzate le parole chiave delle linee guida che orientano la redazione del piano (biodiversità ed ecosistemi) e che il mare viene ignorato. Abbiamo mostrato che la comunità scientifica italiana ha realizzato molto nelle scienze marine, nell’ambito di importanti progetti europei. La Commissione Ambiente, costituita quasi esclusivamente da donne, ha mostrato grande ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) L’8 marzo ho preso parte a due audizioni alla Commissione Ambiente del Senato. Nella prima ho indossato il cappello della ricerca, nella seconda quello di vicepresidente dell’Associazione Ambientalista Marevivo. Con me tre donne: Rosalba Giugni, presidentessa di Marevivo, e due ricercatrici (Federica Foglini e Simonetta Fraschetti). Abbiamo fatto presente che nelNazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) non sono utilizzate ledelle linee guida che orientano la redazione deled) e che il mare viene ignorato. Abbiamo mostrato che la comunità scientifica italiana ha realizzato molto nelle scienze marine, nell’ambito di importanti progetti europei. La Commissione Ambiente, costituita quasi esclusivamente da donne, ha mostrato grande ...

Mov5Stelle : Siamo in un governo in cui ci sono praticamente tutti, ma è anche una “goduria” vedere che forze politiche come For… - giuliainnocenzi : Il ministro della Transizione ecologica è finito nel mirino dell’industria zootecnica per aver detto la verità: la… - TeresaBellanova : Il provvedimento di VIA del Ministero della Transizione ecologica per realizzare un pontile a briccole nel Porto di… - Pedro69280970 : RT @Noiconsalvini: Paolo #Arrigoni: “Neutralità climatica: attenzione a fare i primi della classe quando la Cina investe ancora sul carbone… - Pedro69280970 : RT @LegaSalvini: Paolo #Arrigoni: “Neutralità climatica: attenzione a fare i primi della classe quando la Cina investe ancora sul carbone e… -