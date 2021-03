Transizione ecologica, Cingolani: “Recovery Fund occasione unica”. Il video (Di martedì 9 marzo 2021) Transizione ecologica, Cingolani: “Recovery Fund occasione unica” Milano, 9 mar. (askanews) – “Il Recovery Fund è un’occasione unica che va sfruttata al meglio, soprattutto bisognerà trovare il giusto equilibrio tra istanze diverse. Mi rendo che c’è anche il rischio di non soddisfare tutti, ma è un’opportunità unica per cercare di riprendere un cammino verso il punto di arrivo B, da cui non possiamo esimerci di arrivare, posizionando l’Italia tra 10 anni come Paese leader nel mondo per tutto quello che attiene l’ambiente, la qualità della vita, una società più giusta”. A sottolinearlo il ministro della Transizione ecologica Roberto ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021): “” Milano, 9 mar. (askanews) – “Ilè un’che va sfruttata al meglio, soprattutto bisognerà trovare il giusto equilibrio tra istanze diverse. Mi rendo che c’è anche il rischio di non soddisfare tutti, ma è un’opportunitàper cercare di riprendere un cammino verso il punto di arrivo B, da cui non possiamo esimerci di arrivare, posizionando l’Italia tra 10 anni come Paese leader nel mondo per tutto quello che attiene l’ambiente, la qualità della vita, una società più giusta”. A sottolinearlo il ministro dellaRoberto ...

Advertising

LegaSalvini : Paolo #Arrigoni: “Neutralità climatica: attenzione a fare i primi della classe quando la Cina investe ancora sul ca… - giuliainnocenzi : Il ministro della Transizione ecologica è finito nel mirino dell’industria zootecnica per aver detto la verità: la… - TeresaBellanova : Il provvedimento di VIA del Ministero della Transizione ecologica per realizzare un pontile a briccole nel Porto di… - DaVelSign : RT @FusacchiA: Nasce alla Camera #FacciamoECO nuova componente ecologista che abbiamo costituito con @muroni e @fioramonti Diamo voce a gi… - FusacchiA : Nasce alla Camera #FacciamoECO nuova componente ecologista che abbiamo costituito con @muroni e @fioramonti Diamo… -