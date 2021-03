Tra poche ore inizia la battaglia nel golfo di Hauraki

(Di martedì 9 marzo 2021) Alle ore 04.10 di questa notte,la sfida tra il Challenger Luna Rossa e il Defender Te Rehutai La disputa tra il Team Italiano di Luna Rossa Prada Pirelli e il Neozelandese Emirates Team New Zealand inizierà traore, con due regate. Chi per primo conquista sette vittorie si aggiudica la 36 America's Cup. Nulla è stato lasciato al caso nel team italiano guidato da Max Sirena, compreso il "silenzio stampa" di questi giorni per permettere una migliore concentrazione sul proprio compito a tutti i componenti dell'équipe. Il pronostico è incerto, ma si capirà fin da subito come stanno attualmente i due team, con due barche progettate in maniera diametralmente opposte fra di loro. Luna Rossa è stata la squadra che ha beneficiato di più del rinvio delle regate causa covid-19, continuando a lavorare sulla barca, preparando e sviluppando le ...

