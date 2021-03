Toti: "Giovedì la presentazione di un nuovo piano nazionale per il vaccino" (Di martedì 9 marzo 2021) Il nuovo piano nazionale di vaccinazione anti Covid sarà presentato Giovedì alla Conferenza delle Regioni. La principale novità dovrebbe essere il via libera alla somministrazione del vaccino AstraZeneca alla fascia 70-79 anni, che in questo modo non dovrà più attendere l’arrivo delle dosi Pfizer e Moderna. Lo sintetizza il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.Toti ha avuto un colloquio con il ministro della Salute Roberto Speranza. In base al nuovo piano la Regione Liguria prevede di “orientare i medici di medicina generale come da programma alla vaccinazione dei vulnerabili e delle categorie fino a 69 anni attraverso AstraZeneca”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Ildi vaccinazione anti Covid sarà presentatoalla Conferenza delle Regioni. La principale novità dovrebbe essere il via libera alla somministrazione delAstraZeneca alla fascia 70-79 anni, che in questo modo non dovrà più attendere l’arrivo delle dosi Pfizer e Moderna. Lo sintetizza il presidente della Regione Liguria Giovanniha avuto un colloquio con il ministro della Salute Roberto Speranza. In base alla Regione Liguria prevede di “orientare i medici di medicina generale come da programma alla vaccinazione dei vulnerabili e delle categorie fino a 69 anni attraverso AstraZeneca”.

Via libera alla somministrazione di AstraZeneca ad ogni età: Alisa al lavoro per modificare il piano vaccinale Ad annunciarlo, dopo un incontro tra il presidente e assessore alla Sanità ligure Giovanni Toti e ... Le nuove regole verranno con ogni probabilità presentate giovedì alla Conferenza delle Regioni, ma ...

